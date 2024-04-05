كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي الثاني للتجسس الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عزمها إطلاق ثاني قمر اصطناعي للتجسس العسكري في الأسبوع المقبل من مركز فضاء أمريكي، في أحدث خطوة لتعزيز مراقبة كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، الساعة (7:17) مساء في 7 أبريل (بالتوقيت المحلي)، أو (08:17) صباحا في 8 أبريل (بتوقيت كوريا الجنوبية)، على صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وهذا هو القمر الاصطناعي العسكري الثاني الذي يتم إطلاقه في إطار خطة كوريا الجنوبية للحصول على خمسة أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025 لتحسين مراقبة كوريا الشمالية من خلال منصة فضائية.

كان وضع أول قمر اصطناعي في مداره وهو مزود بمستشعر كهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء يمكنه التقاط صور مفصلة لسطح الأرض.

وقد أرسل صوراً عالية الدقة لوسط العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج ومن المتوقع أن تدخل مراحل مهمته الكاملة في وقت مبكر من شهر يونيو.

والأقمار الاصطناعية الأربعة الأخرى التي سيتم إطلاقها مجهزة بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة تركيبية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد.

وعند تشغيلها معًا، من المتوقع أن توفر الأقمار الصناعية الخمسة تغطية منتظمة على فترات كل ساعتين تقريبًا، وفقًا للمحللين.

ويأتي الإطلاق المخطط له في الوقت الذي تبذل فيه كوريا الشمالية أيضا جهودا خاصة بها للحصول على قدرات استطلاع فضائية.

وأطلقت بيونج يانج بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للتجسس هذا العام.

وقال مسؤولون في سول إن القمر الاصطناعي الكوري الشمالي يدور حول الأرض لكنهم شككوا في قدرته على إرسال صور عالية الدقة إلى المحطة الأرضية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يراقب عن كثب استعدادات بيونج يانج لإطلاق قمر اصطناعي في موقع دونجتشانج-ري في الطرف الشمالي الغربي، لكن لم يتم اكتشاف أي علامات وشيكة حتى الآن.