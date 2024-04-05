صرح الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون رقم 143 لعام 1979 ينص على أن المحافظين يصبحون في حكم ‏المستقيلين بمجرد أداء الرئيس للقسم الدستوري‎.‎

وأكد خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أنه لا يوجد محافظ ‏حاليا يمكنه إصدار قرارات رسمية، قائلا: «مفيش النهاردة محافظ يقدر يمضي قرار كلهم مستقيلين».‏

وأضاف أنه من المتوقع صدور التعديل أو التغيير الوزاري وحركة المحافظين خلال الأيام القليلة القادمة، قائلا: ‏‏«نحن بحاجة إلى دماء جديدة ومسؤولين جدد يتبنون مصالح الشعب وينفذون استراتيجية الرئيس بشكل أفضل».‏

وأشاد بالشعب المصري ووصفه بِأنه «شعب عظيم يستحق بالفعل أن يكون على رأسه قائد عظيم ووزراء ‏ومسؤولون أكفاء كل يؤدي عمله بإخلاص ونزاهة»، متابعا:«بدأنا نرى تدفق نقدي من الخارج والناس اللي ‏عندها دولارات في البيوت بدأت تطلعها وتودعها بالبنوك، عايزين الثقة دي تترسخ في الذهن المصري، وده شيء ‏مش هيتم إلا من خلال إجراءات فعلية ومش هيتم إلا من خلال انسف حمامك القديم». ‏

وشدد على ضرورة تغيير وتصحيح المسار، قائلا:«الناس حاسة أن لازم يكون في دماء جديدة، الناس رضيت ‏بالواقع الصعب في فترات زمنية صعبة وتحملت؛ لأن كان عندها ثقة في القيادة السياسية أنها ستخرج من هذه ‏الازمة إلى ما هو أفضل وبالفعل استطاعت القيادة السياسية أن تقدم على خطوات أعادت التوازن».‏

ودعا إلى الاعتماد على الصناعة المحلية بدلاً من الاستيراد من الخارج، قائلا: «بدل ما نستورد من الخارج بـ 90 ‏مليار دولار نصنع عننا، واتحمل بدل ما استورد 90 صنف جبنة صنفين ولا ثلاثة هيقضوا الناس، ومقعدش ‏أجيب أكل للقطط كفايا».‏