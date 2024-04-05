صرح الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون رقم 143 لعام 1979 ينص على أن المحافظين يصبحون في حكم المستقيلين بمجرد أداء الرئيس للقسم الدستوري.
وأكد خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أنه لا يوجد محافظ حاليا يمكنه إصدار قرارات رسمية، قائلا: «مفيش النهاردة محافظ يقدر يمضي قرار كلهم مستقيلين».
وأضاف أنه من المتوقع صدور التعديل أو التغيير الوزاري وحركة المحافظين خلال الأيام القليلة القادمة، قائلا: «نحن بحاجة إلى دماء جديدة ومسؤولين جدد يتبنون مصالح الشعب وينفذون استراتيجية الرئيس بشكل أفضل».
وأشاد بالشعب المصري ووصفه بِأنه «شعب عظيم يستحق بالفعل أن يكون على رأسه قائد عظيم ووزراء ومسؤولون أكفاء كل يؤدي عمله بإخلاص ونزاهة»، متابعا:«بدأنا نرى تدفق نقدي من الخارج والناس اللي عندها دولارات في البيوت بدأت تطلعها وتودعها بالبنوك، عايزين الثقة دي تترسخ في الذهن المصري، وده شيء مش هيتم إلا من خلال إجراءات فعلية ومش هيتم إلا من خلال انسف حمامك القديم».
وشدد على ضرورة تغيير وتصحيح المسار، قائلا:«الناس حاسة أن لازم يكون في دماء جديدة، الناس رضيت بالواقع الصعب في فترات زمنية صعبة وتحملت؛ لأن كان عندها ثقة في القيادة السياسية أنها ستخرج من هذه الازمة إلى ما هو أفضل وبالفعل استطاعت القيادة السياسية أن تقدم على خطوات أعادت التوازن».
ودعا إلى الاعتماد على الصناعة المحلية بدلاً من الاستيراد من الخارج، قائلا: «بدل ما نستورد من الخارج بـ 90 مليار دولار نصنع عننا، واتحمل بدل ما استورد 90 صنف جبنة صنفين ولا ثلاثة هيقضوا الناس، ومقعدش أجيب أكل للقطط كفايا».