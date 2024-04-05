تكريم 347 من حفظة القرآن الكريم بالبحر الأحمر في احتفالية ليلة القدر

كرّم كمال سليمان، سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر، مساء الجمعة، عددًا من حفظة القرآن الكريم بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط حضور العديد من الأهالي والمصلين، خلال الاحتفال بليلة القدر، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتسلميهم مكافآت مادية في كل مستوى من مستويات حفظ القرآن الكريم.

في بداية الاحتفالية قدم سليمان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقيادة السياسية والتنفيذية، كما قدم التهنئة إلى أبناء المحافظة بالاحتفال بليلة القدر المباركة وقرب انتهاء شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء، كما هنأ أطفال المحافظة من حفظة كتاب الله، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مؤكدا على من ختم أجزاء فقط من القرآن الكريم عليه الانتهاء من حفظ القرآن الكريم كله لتكريمه مرة أخرى العام المقبل.

وقال سليمان، إن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وأن حفظ آيات الله بكتابه العزيز يكون شفيعا لهم في الآخرة، مشيدا بدور المحفظين ومديرية الأوقاف في تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحب الوطن وتعزيز السلوك والقيم الأخلاقية النبيلة.

وقدم الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف، الشكر إلى محافظ البحر الأحمر على رعايته لهذه المسابقة، مؤكدا خلال كلمته على فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التي أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خير من ألف شهر.

وأشار إلى بعض الآراء الواردة في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، بالإضافة إلى بيان الحكمة من إخفاء موعدها لتكون حافزًا لمداومة الاجتهاد في العبادة والسعي للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات في كل الأوقات وخاصة في هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان من أجل الفوز بثواب ليلة القدر ونيل أجرها العظيم.

وكرّم سليمان خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين من أبناء المحافظة بمسابقة حفظ القرآن الكريم الذين وصل عددهم إلى 347 فائزا من اصل 864 تقدموا للمسابقة حيث بلغت قيمة الجوائز 200 ألف جنيه منها 100 ألف من وزارة الاوقاف و100 ألف من محافظة البحر الأحمر.

حضر الاحتفال بليلة القدر المباركة كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف الشيخ حسام الدين محمود امام وخطيب مسجد الميناء الكبير. والشيخ عبد الباسط عثمان شؤون الإدارات بالمديرية والشيخ محمد والى مدير الدعوة وإدارة مسجد الميناء وفى مقدمتهم محمد الشافعي عضو مجلس الإدارة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.