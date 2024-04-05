سامسونج تسجل قفزة في الأرباح بفضل الطلب على رقائق الذاكرة

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، نموا كبيرا في الربع الأول من عام 2024، بفضل انتعاش الطلب على رقائق الذاكرة.

وذكرت الشركة الرائدة في السوق في مجال رقائق الذاكرة والهواتف الذكية، أنها تتوقع أن تزيد أرباحها التشغيلية، بأكثر من عشرة أضعاف، على أساس سنوي، في توجيهات خاصة بأرباحها للربع الأول من عام 2024، التي صدرت اليوم الجمعة.

وقالت شركة "سامسونج" أنه من المتوقع أن تصل أرباح التشغيل المجمعة من الأعمال الأساسية إلى حوالي 6ر6 تريليون وون (9ر4 مليار دولار). وفي الربع الأول من العام الماضي، بلغ الرقم 640 مليار وون.

وتتوقع سامسونج زيادة المبيعات المجمعة، بنسبة 4ر11%، لتصل إلى 71 تريليون وون.

وتنشر الشركة عادة، أرقاما أكثر دقة في وقت لاحق.

ولطالما عانت صناعة الرقائق من فائض العرض وتباطؤ الطلب، غير أن الشركة سجلت مؤشرات على التعافي في الربع الرابع من عام 2023. وتتوقع أن تستمر الشركة في التعافي هذا العام.

وتستفيد الصناعة، قبل كل شيء من ارتفاع الأسعار، نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي.