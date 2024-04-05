ما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ المفتي يجيب ‏

رد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على سؤال وره حول الموعد الأنسب لإخراج زكاة الفطر.
وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على وجوب المسارعة والمبادرة بإخراج زكاة الفطر، مشيرا إلى اتفاق العلماء على أفضلية إخراجها ليلة العيد أو قبيل صلاة العيد؛ لكنهم لم يحددوا ذلك كوقت إلزامي.
وقال إن حاجة الفقراء والمساكين هي الضابط في وقت إخراج الزكاة، مستشهدا بما ورد في موطأ الإمام مالك من أن زكاة الفطر «إنما تكون قبل صلاة العيد بـيومين أو 3 أيام».
ونوه أن الفقراء في عصرنا قد لا يستفيدون من إخراج الحبوب كزكاة؛ بسبب الحاجة إلى بيعها أو تصريفها أولا مما يجعل إخراج النقود هو البديل «الأصلح» حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم بالنقود من ملابس أو دواء وغيرها من متطلبات الحياة
وأضاف أن إخراج زكاة الفطر من النقود يحقق الإغناء المنشود للفقراء بشكل أفضل، كما جاء في قوله عليه السلام «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم».
وأكد أن إخراج الزكاة من المال لا يمنع من إخراجها من الحبوب كما في بعض الأماكن مثل القرى، والتي ما زال أهلها يعتمدون عليها.