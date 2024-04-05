ما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ المفتي يجيب ‏

رد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على سؤال وره حول الموعد الأنسب لإخراج زكاة الفطر.‏



وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على وجوب ‏المسارعة والمبادرة بإخراج زكاة الفطر، مشيرا إلى اتفاق العلماء على أفضلية إخراجها ليلة العيد أو قبيل صلاة العيد؛ ‏لكنهم لم يحددوا ذلك كوقت إلزامي‎.‎



وقال إن حاجة الفقراء والمساكين هي الضابط في وقت إخراج الزكاة، مستشهدا بما ورد في موطأ الإمام مالك من أن ‏زكاة الفطر «إنما تكون قبل صلاة العيد بـيومين أو 3 أيام».‏



ونوه أن الفقراء في عصرنا قد لا يستفيدون من إخراج الحبوب كزكاة؛ بسبب الحاجة إلى بيعها أو تصريفها أولا مما ‏يجعل إخراج النقود هو البديل «الأصلح» حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم بالنقود من ملابس أو دواء وغيرها من ‏متطلبات الحياة ‏



وأضاف أن إخراج زكاة الفطر من النقود يحقق الإغناء المنشود للفقراء بشكل أفضل، كما جاء في قوله عليه السلام ‏‏«أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم». ‏



وأكد أن إخراج الزكاة من المال لا يمنع من إخراجها من الحبوب كما في بعض الأماكن مثل القرى، والتي ما زال أهلها ‏يعتمدون عليها‎.‎