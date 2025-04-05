تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 5 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وانخفضت أسعار الكوسة 4 جنيهات لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

وارتفعت أسعار الباذنجان 4 جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي 7 جنيهات ليتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

واستقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 25 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال البلدي 10 جنيهات ليتراوح بين 13 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

وارتفع سعر الليمون البلدي 20 جنيهت ليتراوح بين 60 إلى 80 جنيها.

وانخفضت أسعار الجوافة 8 جنيهات لتتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

وانخفضت أسعار الفراولة 5 جنيهات لتتراوح بين 13 إلى 25 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

ارتفع سعر البطيخ 10 جنيهات ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.



