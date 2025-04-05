محافظ الدقهلية يتابع فعاليات معرض المنتجات اليدوية والحرفية «هي والمستقبل»

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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات اختتام معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر لجمعية "هي والمستقبل"، والذي أقيم تحت شعار "فرحة العيد ".

وأكد دعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات التي ترسخ المواهب وتفتح آفاق جديدة لمنتجات وتخلق فرص عمل.

وجاء المعرض، بإشراف الدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، واستمر على مدار 3 أيام باستاد المنصورة، بالتعاون بين التضامن الاجتماعي.

وتضمن المعرض، مستلزمات العيد من المخبوزات والحلوى، والمشغولات اليدوية والحرفية والاكسسوارات والحقائب، والتحف والكونكريت والشموع، بجانب رسم الوجه للأطفال والبورتيرهات الفورية لرواد الاستاد.

وقال المحافظ، إن المعرض يأتي تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030، واهتماما بالبعد الاقتصادي للمرأة.

وعقدت عدة دورات تدريبية للسيدات والفتيات؛ بهدف التوسع في مجال العمل المجتمعي الخيري، وسعيا لإيجاد حلول أكثر مرونة وواقعية، لتمكين ودعم المرأة في المراحل العمرية المختلفة، وتدريبها لتستطيع من خلالها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تمكنها من زيادة دخل أسرتها وتناسب ظروفها الأسرية والصحية.