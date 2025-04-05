الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إنه من المتوقع أن ترتفع قيم درجات الحرارة بدءًا من الأحد بمعدل يتراوح بين 6 و8 درجات.

وأضافت أن العظمى في القاهرة الكبرى تتجاوز 33 درجة مئوية يوم الأحد، فيما تستمر الموجة حتى يوم الأربعاء، في حين تكون الذروة يوم الثلاثاء، وفيها تتجاوز العظمى 34 درجة بالقاهرة الكبرى و40 درجة في محافظات الصعيد.

وأفادت بأنه في يومي الأحد والثلاثاء تنشط سرعات الرياح لتتجاوز 45 كيلو متر / ساعة، ما قد يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت بالقيادة بهدوء على الطرق والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار ولوحات الإعلانات، وحثّت على ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحسياسة الصدرية والجيوب الأنفية.

ونبهت بأنه بعد الارتفاع في درجات الحرارة، ستعاود الانخفاض وبالتالي لا يُنصح بتخفيف الملابس في الوقت الحالي، ويجب ارتداء الملابس الخريفية وتحديدا في فترات الليل والصباح الباكر.