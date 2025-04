أسير إسرائيلي في فيديو للقسام: مقاتلو حماس أنقذونا من الموت بعد قصف من جيشنا

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين محتجزين لديهما وعنونته بالقول «هم يخبرنوكم بأنهم يضغطون على حماس، وهذا غير صحيح»، وهي رسالة من أحدهما.

وفي الفيديو، يقول أحد الأسيرين، إن الجيش الإسرائيلي قرر قصفهم وذلك عندما أصاب مبنى كان يتواجد فيه، مضيفًا: بفضل الله وبمعجزة نجونا من الموت.. فقط خدوش.. نجونا بفضل الله وبفضل مقاتلي حماس الذين يخاطرون بأنفسهم ويخرجوننا، وأعادونا إلى داخل الأنفاق».

وتابع: «أنا مرة أخرى أعود إلى عمق 30 مترًا في بطن الأرض، في صندوق من الخرسانة، بدون رؤية ضوء الشمس، بدون أي شيء، وبدون أمل أن أعود إلى بيتي ورؤية أبنائي وعائلتي».

واستكمل: «أنا أطلب من كل شعب إسرائيل توحدوا جميعا وحاربوا من أجلنا وقوموا بكل ما هو ضروري للضغط على الحكومة، من أجل التأثير على رئيس الحكومة».

وذكر الأسير: «أعيدونا إلى البيت، أعيدونا إلى الحياة، نحن هنا أموات، نحن لا نشعر أننا آدميون.. أعيدونا إلى البيت».

هم يخبرنوكم بأنهم يضغطون على حماس، وهذا غير صحيح

They are telling you they are pressuring Hamas،That's not true



الوقت ينفد

הזמן אוזל

Time Is Running Out pic.twitter.com/PqWRgkX8KK