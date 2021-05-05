استئناف تصوير فيلم «آل هارون» بعد عيد الفطر المبارك

تستأنف أسرة فيلم "آل هارون" تصوير مشاهدها بعد عيد الفطر المبارك، لتنتهي من الأيام الأخيرة المتبقية من أحداث الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، حيث تتداخل الأحداث في أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

فيلم "آل هارون" بطولة نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.

ومن المقرر عرض فيلم "آل هارون" قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "آل هارون" أنه انهي التعاقدات مع المؤلف مهاب حسين، والبدء في التحضير لفيلمه الجديد "حرب شوارع"، ولم يعلن عن اسم المخرج للعمل حتي الآن.