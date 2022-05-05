تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ فعاليات مبادرة سيوة «بتتكلم أخضر»، بمشاركة عدد من طلاب الجامعات والمدارس، من مختلف المحافظات، بهدف المساهمة في الحد من استخدام البلاستيك، والذي يهدد مستقبل التنمية خاصةً في المدن المعتمدة على السياحة البيئية، مع توفير البدائل الصديقة للبيئة، ونشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، خلال تفقده لبرنامج المبادرة، أن أنشطة وورش عمل برنامج مصر «بتتكلم أخضر» تحت شعار «سيوة بتتكلم أخضر»، تضمنت فاعليات فنية ورياضية وثقافية، وضمت أشبال وفتيات سيوة، و من ذوي القدرات والهمم.

واستمع لشرح مفصل للأنشطة التي تمت من قبل فريق العمل الممثل في طلاب الجامعات و المدارس من مختلف المحافظات.

وأشاد بالجهود المبذولة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو الإسهام في الحد من استخدام البلاستيك، والذي يهدد مستقبل التنمية خاصةً في المدن المعتمدة على السياحة البيئية، مع توفير البدائل الصديقة للبيئة ونشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج قد بدأ بالشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أبرزها مصر الخير ولجنة البيئة بالروتاري، وبدعم العديد من الجامعات والمدارس المصرية، أبرزها الجامعة الفرنسية والمدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية.