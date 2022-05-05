المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو

أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تقديم 200 مليون يورو إضافية، كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مؤتمر المانحين، الذي ينعقد الآن في العاصمة البولندية وارسو.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «يسعدني الإعلان عن 200 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مؤتمر المانحين، بهذا التعهد الجديد نقول لشعب أوكرانيا: معركتك هي معركتنا، نحن معك».

مؤتمر المانحين من أجل أوكرانيا، هو مبادرة مشتركة لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، وكذلك رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال الإضافية لتحويلها مباشرة إلى أوكرانيا، ويتم تنظيم المؤتمر بشكل يدمج بين حضور عدد من المشاركين بشكل شخصي في العاصمة وارسو، فيما سيشارك آخرون بالاتصال عبر الإنترنت.

وأكد نائب وزير الخارجية البولندي، أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى مساعدة عاجلة بما فيها المساعدات المالية، إضافة إلى الاحتياجات من المواد الأساسية والغذاء والملابس والأدوية ومنتجات النظافة، مشيرًا إلى أن الأموال التي تم تحويلها كانت كبيرة جدا، لكنها لا تزال غير كافية.