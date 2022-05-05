بدء الصمت الانتخابي قبل المرحلة الأولى لتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية اللبنانية

بدأت في الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الأربعاء (الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة) مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء المرحلة الأولى لتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية اللبنانية في 10 دول بعد غد الجمعة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل من بين 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان.

وتجري الانتخابات النيابية بعد غد في الدول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع وهي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، فيما تجري انتخابات المغتربين يوم الأحد المقبل في الدول التي تعتمد هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع وأبرزها فرنسا وأمريكا وكندا والإمارات وكندا واستراليا والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية هي الأكبر من حيث عدد التسجيل في الانتخابات المقبلة، إذ تم تسجيل أكثر من 13 ألف لبناني للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية قد أعلنت أحقية 225 ألفا و 114 مغتربا في التصويت في الانتخابات بالبعثات الدبلوماسية التي سجلوا فيها بمختلف دول العالم، وذلك بعد تنقية الجداول واستبعاد غير المستوفين لشروط التصويت من بين أكثر من 245 ألف مغترب سجلوا للمشاركة في الانتخابات وهي أعلى نسبة لتسجيل اللبنانيين في الخارج في تاريخ الانتخابات النيابية.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

ويحدد القانون اللبناني الصادر في شهر يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها عدد من الدوائر الصغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة والشيعة والدروز والعلوين، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسيحيين وهي المارونية والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس والانجليين والأرمن الكاثوليك والأرمن الأوثوذكس والأقليات المسيحية. كما تم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الداخل يوم 15 مايو الجاري، على أن يقوم المسئولون المدنيون عن تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم 12 مايو الجاري.

وتنص المادة 78 من قانون الانتخاب اللبناني على أن الصمت الانتخابي يبدأ من منتصف الليل السابق على يوم التصويت وحتى إغلاق صناديق الاقتراع.

وحدّدت هيئة الإشراف على الانتخابات فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد به للانتخابات الت تجري بعد غد الجمعة لتبدأ من إعتبارا من منتصف ليل اليوم الأربعاء (الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة) وحتى إقفال صناديق الاقتراع.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية لتصويت المغتربين اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الجمعة وحتى إقفال صناديق الاقتراع.

ويحظر القانون على جميع وسائل الإعلام المحلية بث إي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.