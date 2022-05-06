تحدث محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن مدى إمكانية تحقيق الريدز الرباعية هذا الموسم، مشيرا إلى إنه من الرائع العمل تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

وتسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من رابطة النقاد الرياضيين اليوم الخميس.

وقال صلاح على هامش احتفاليه تتويجه بالجائزة:"أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم ، والاستمتاع بوقتي في النادي ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وردا على سؤال هل التتويج بالرباعية أمر واقعي:"أعتقد ذلك. ليس كل شيء في أيدينا ولكن علينا أن نفوز بمبارياتنا. مانشستر سيتي لديه فريق رائع مع مدير رائع وأنا متأكد من أنهم يريدون مواصلة تحقيق الانتصارات للتتويج بالدوري الإنجليزي ".

وأضاف:" معظمنا كنا معًا منذ خمس سنوات. نحن نعلم ما يلزم للفوز. نحتاج فقط إلى التركيز والعطاء بنسبة 100٪. لقد تأخرنا 2-0 في المباراة الماضية وعدنا - وهذا مهم حقًا لعقليتنا. لدينا عقلية أنه يمكننا الفوز بأي لقب ".

أما عن أرقامه التهديفية هذا الموسم:" العدد الذي سجلته جيد حقًا، وصناعة الأهداف أعتقد أن أرقامي بها جيدة أيضا، الشيء الرئيسي هو فوز الفريق ، لكن بشكل عام أنا سعيد حقًا بكيفية أداء الفريق وما أفعله أيضًا ".

وأتم حديثه مشيدا بالعمل تحت قيادة يورجن كلوب:""من الرائع العمل معه. لقد طور الفريق كثيرا. نأمل أن نقطع شوطا طويلا ".