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المصرف المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس بواقع 50 نقطة أساس

(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 12:12 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 12:12 ص

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 5 مايو 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 5 مايو 2022.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.

كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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