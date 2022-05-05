بينيت يبحث مع بوتين تصريحات لافروف حول يهودية هتلر ويقبل اعتذاره

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في محادثتهما الهاتفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه وبحسب البيان ، فإن "بينيت وبوتين ناقشا تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف" خلال مكالمتهما الهاتفية.



وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء قبل اعتذار بوتين عن كلمات لافروف وشكر الرئيس لشرح موقفه تجاه الشعب اليهودي وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة".



يشار إلى أنه في 1 مايو ، في مقابلة مع Rete 4 من محطة ميدياسيت الإيطالية، تحدث لافروف عن موقف روسيا الأساسي من الأحداث في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نظام كييف بدعم من الولايات المتحدة لا يريد مواصلة المفاوضات كما أشار إلى معلومات خاطئة نشرتها وسائل الإعلام الغربية وشرحت بعض قرارات القيادة الروسية.



وخلال المقابلة، علق كبير الدبلوماسيين الروس على تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "النازية" غير ممكنة في بلاده لأنه يهودي. ردا على ذلك، أشار لافروف إلى أنه قد يكون مخطئا ولكن هتلر له جذور يهودية أيضا.وهو أثار ذلك دهشة بعض الدول.



كما أفاد المكتب الإعلامي لبينيت أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس [الروسي] على تحياته بمناسبة الذكرى 74 لعيد الاستقلال في إسرائيل".



وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان في وقت سابق اليوم إن بوتين هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعيد استقلال إسرائيل، في 5 مايو.



وجاء في البيان أن "رئيس الدولة الروسية قدم تهانيه الحارة إلى نفتالي بينيت وشعب إسرائيل بمناسبة العيد الوطني اليوم - عيد الاستقلال".