أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذأً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بالمحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة.

وأكد وزير التنمية المحلية - وفق بيان للوزارة اليوم الخميس - أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالي 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع.

وأشار إلى أن الصعيد احتل الصدارة في عدد القطع التي تم تركيبها، موضحا أنه تم تركيب 115,7 ألف قطعة موفرة في محافظات الفيوم وبني سويف المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتركيب 97,7 ألف قطعة موفرة في إقليم الإسكندرية، وذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، كما تم تركيب أكثر من 88 ألف قطعة موفرة في إقليم الدلتا، وذلك في محافظات دمياط وكفرالشيخ والدقهلية والغربية.

وأضاف شعراوي أنه تم تركيب أكثر من 57 ألف قطعة موفرة في إقليم القاهرة الكبرى، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى تركيب 29 ألف قطعة موفرة في مدن القناة، وذلك في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية، وأيضا 1707 قطع موفرة في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ.. مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشآت والمباني الحكومية والأماكن العامة، والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل، حفاظاً على الموارد المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأضاف شعراوي، أنه تم تحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة؛ لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.