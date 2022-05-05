تستضيف جامعة سوهاج، بعد غدا السبت الموافق ٧ مايو الجلسة الختامية للنسخة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن الفاعلية تأتي تحت رعاية وبحضور معالي الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وينظمها أسرة طلاب من أجل مصر تحت رئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة وحضور لفيف من القيادات البرلمانية .

وأشار عبد الخالق، إلى أن الفاعلية تنظم إيمانا بدور الشباب في رقي الوطن تحت قيادة حكيمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسعى لتمكين الشباب وتثقيفهم وإعدادهم للمستقبل بشكل يحافظ على وحدة وكيان الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور حسان النعمانين، أن الجلسة الختامية لنموذج المحاكاة سوف تستضيف المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن (الأمين العام) وزعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، والمهندس ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، وكذلك أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة وأمناء وأعضاء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.