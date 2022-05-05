 صلاح بعد تأهل الريال لنهائي دوري الأبطال: لدينا حساب نريد تصفيته - بوابة الشروق
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صلاح بعد تأهل الريال لنهائي دوري الأبطال: لدينا حساب نريد تصفيته

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 12:43 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 12:44 ص

علق محمد صلاح نجم ليفربول، على موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وريال مدريد والتي ستقام في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي، وسيلاقي ليفربول في نهائي المسابقة.

وتمنى صلاح مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل تعويض خسارة نهائي كييف في 2018.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد تأهل الريال:" لدينا حساب نريد تصفيته".

وتأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي بعدما فاز (6 - 5) بنتيجة مجموع المباراتين.

فيما تأهل ليفربول على حساب فياريال الإسباني بعدما فاز الريدز (5 - 2) في مجموع اللقائين.


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