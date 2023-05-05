وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض البناء والتشيد السادس 2023

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، في معرض البناء والتشيد السادس ٢٠٢٣، الذي يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة فى المعارض الدولية؛ للحفاظ على التواجد والريادة التصنيعة لشركات وزارة الإنتاج الحربي.



وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان لها، إن قطاع التسويق ينفذ استراتيجية واضحة في مجال الترويج للمنتجات المدنية وفقا لتوجيهات الوزير، مشيرا إلى أن الوزارة ستشارك في معرض البناء والتشيد السادس 2023 والمقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 6-8 مايو الجاري.



حيث تشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، بالعديد من المنتجات المدنية التى تساهم في عمليات البناء والتشييد، ومنها (لمبات الليد – كشافات – ألواح الطاقة الشمسية- ألواح كلادينج).