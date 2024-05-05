وزيرة الداخلية الألمانية تبحث تشديد إجراءات الحماية بعد هجمات على ساسة

بعد هجمات عنيفة على ساسة في ألمانيا خلال الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي، تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات هذا الأسبوع لمناقشة إجراءات الحماية اللازمة.

وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية استنادا إلى مصادر حكومية أن الوزيرة سلمت طلبا بعقد مؤتمر وزراء الداخلية للرئيس الحالي للمؤتمر، وهو وزير داخلية ولاية براندنبورج، ميشائيل شتوبجن.

وفي غضون ذلك، دعا تحالفان إلى تنظيم مظاهرات عفوية في مدينتي برلين ودريسدن اليوم الأحد تحت شعار "لا مكان للعنف في ديمقراطيتنا!".

وفي برلين ستنطلق الاحتجاجات أمام بوابة براندنبورج التاريخية اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وفي دريسدن اعتبارا من الساعة الخامسة مساء في ساحة "بولاندبلاتس"، بحسب منشور على "إنستجرام" لبوابة "معا ضد اليمين" وتحالف "نحن جدار الحماية في دريسدن" مساء أمس السبت.

وكان التحالفان دعيا من قبل إلى تنظيم مظاهرات ضد اليمين في فبراير الماضي.

وكانت فيزر أعلنت أمس بالفعل أنه من الملح عقد المؤتمر سريعا، وقالت في إشارة إلى الهجمات العنفية التي تعرض لها ساسة مؤخرا: "يجب على الدولة الدستورية أن ترد على ذلك باتخاذ إجراءات صارمة وإجراءات حماية إضافية للقوى الديمقراطية في بلادنا".

وكان سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يضع ملصقات لحملته الانتخابية في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة تعرض مساء أول أمس الجمعة للهجوم وأصيب بجروح خطيرة من قبل أربعة مهاجمين.

وقال حزبه إن ماتياس إيكه /41 عاما/، النائب عن الحزب في البرلمان الأوروبي، نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة واضطر للخضوع إلى عملية جراحية.

وقبل دقائق من مهاجمة إيكه هاجمت مجموعة من أربعة مهاجمين مجهولين عاملا /28 عاما/ في حملة حزب الخضر أثناء قيامه بوضع ملصقات في نفس الجزء من مدينة دريسدن، بحسب بيانات الشرطة.

ووقعت عدة حوادث عنف خلال الحملات الانتخابية في جميع أنحاء ألمانيا. وتعرض النائب البرلماني عن حزب الخضر كاي جيرينج وزميله في الحزب رولف فليس للهجوم بعد فعالية للحزب مساء الخميس الماضي في مدينة إيسن غربي ألمانيا.