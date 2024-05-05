ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في كينيا إلى 228 قتيلا

أعلنت السلطات في كينيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد إلى 228 قتيلًا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت وزارة الداخلية الكينية، في بيان لها، أن ما لا يقل عن 164 شخصا أُصيبوا بسبب سوء الأحوال الجوية في حين نزح 212 ألفا و630 شخصًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات في المناطق المنخفضة والموجودة على ضفاف الأنهار والمناطق الحضرية، فيما قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان.

وأوضحت الوزارة، أن الفيضانات دمرت منازل وطرقا وجسورا وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، متوقعة زيادة الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع في أنحاء كينيا في الأسابيع القليلة الماضية في مايو الجاري.