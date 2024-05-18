استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين بينهم أطفال، اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و386 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و366 آخرين، مضيفة أن قوات الاحتلال، ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 83 فلسطينيا، وإصابة 105 آخرين.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.