فرض الأهلي شخصية البطل على مضيفه الترجي، وحد كثيرا من خطورة الفريق التونسي على ملعبه ووسط جماهيره في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي مساء السبت على ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ الأهلي أيضا على سجله الإيجابي في الزيارة الثالثة على التوالي إلى ملعب رادس بعد الفوز بثلاثية نظيفة في قبل نهائي الموسم الماضي، والفوز بهدف في قبل النهائي بعام 2021.

عاش الأهلي ومدربه مارسيل كولر لحظات عصيبة في وقت مبكر من المباراة، حيث أضاع الترجي فرصة مؤكدة في الدقيقة الخامسة من كرة عرضية لحسام تقا قابلها البرازيلي رودريجو رودريجيز بجوار القائم بغرابة.

بعدها اضطر كولر لإجراء تبديل مبكر في الدقيقة السابعة بعد إصابة علي معلول ليشارك مكانه كريم فؤاد ليكمل الرباعي الدفاعي مع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخلفهما حارس المرمى مصطفى شوبير.

تماسك الأهلي بفضل قوة خط الوسط المكون من الثلاثي إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية مع التزام الجناحين بيرسي تاو وحسين الشحات بالمهام الدفاعية لتأمين الأطراف ونشط وسام أبو علي في الضغط على قلبي دفاع الترجي توجاي وياسين مرياح.

ضيق الأهلي المساحات على الترجي الذي اكتفى بتسديدة طائشة من غيلان الشعلالي في الدقيقة 27 وعاد نفس اللاعب ليسدد ركلة حرة بتسديدة قوية بجوار المقص الأيسر، بينما لم تظهر خطورة يان ساس وحسام غشة وروجير أهولو.

أما الأهلي لم يصل كثيرا لمرمى الترجي بل اكتفى بتسديدة أرضية لحسين الشحات مرت بجوار القائم في الدقيقة 25، بينما أدى محمد هاني وكريم فؤاد بتحفظ شديد بسبب الخوف من بطاقة صفراء ثانية.

خرج الأهلي بشباك نظيفة في الشوط الأول، وسعى الترجي لهدف مبكر في الشوط الثاني حيث أضاع ياسين مرياح فرصة خطيرة بعد مرور سبع دقائق بعد كرة عرضية من يان ساس ومتابعة من مواطنه البرازيلي رودريجو رودريجيز.

وبعدها وقع لاعبو الترجي كثيرا في مصيدة التسلل ولم يستفد من محاولات يائسة لأهولو ويان ساس والشعلالي، بينما سدد إمام عاشور كرة أرضية بجوار القائم في الدقيقة 62 وافتقد الشحات ووسام أبو علي التركيز في اللمسة الأخيرة عند الدخول إلى منطقة جزاء الترجي.

وفي الدقيقة 80 مرر حسين الشحات كرة بينية خلف دفاع الترجي لكن بيرسي تاو لم ينتبه لها لتضيع على الأهلي فرصة خطيرة، بعدها دفع كولر بالثنائي أفشة ورضا سليم مكان إمام عاشور وتاو.

لم يستفد الترجي من بدلائه رائد بوشنيبة وزكريا العايب وأسامة بوقرة وبن حمودة بل كان الأهلي أفضل نسبيا في الدقائق الأخيرة وسدد حسين الشحات كرة أمسكها حارس الترجي أمان الله مميش في الدقيقة 88.

وتماسك الأهلي في الوقت بدل الضائع ليعود بتعادل سلبي من رادس ويتأجل الحسم للقاء الإياب في ستاد القاهرة يوم السبت 25 مايو، حيث يسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخه أمام الترجي بطل المسابقة مرات آخرها في 2019.