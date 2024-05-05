يسدل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الستار على دورته الـ 33 اليوم الأحد، بعد أن شهد على مدار أسبوع كامل أكثر من 2000 فعالية فكرية وثقافية وفنية.

ومنذ الـ 29 من أبريل الماضي وحتى اليوم الأخير من دورة المعرض لهذا العام، تتواصل على مدار اليوم الفعاليات والأنشطة التي غطّت مختلف فروع المعرفة، واستقطبت كافة الفئات العمرية.

ويشهد المعرض في يومه الأخير ، اليوم الأحد، قرابة 60 فعالية رئيسية على منصاته المختلفة، بجانب الفعاليات الأخرى التي تُنظمها الهيئات والمؤسسات ودور النشر المشاركة.

وتناقش فعاليات اليوم عدداً من القضايا والموضوعات المتنوعة بينها: الموسيقى التراثية من منظور عصري، وتعزيز الروابط الأدبية بين آسيا الوسطى ودول العالم العربي، ومكانة التراث في أدب الطفل، والأغاني الإماراتية: مصادر ومسارات، والإرب الأدبي العريق للشاعر أنسي الحاج، وغير ذلك من الموضوعات.

وكان معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33 لهذا العام، قد شهد مشاركة 1350 ناشراً من 90 دولة، منهم 140 داراً تشارك للمرّة الأولى، كما قدم أكثر من 375 عارضاً محلياً بين ناشرين وموزعين وجهات حكومية.