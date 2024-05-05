شاب يسلم نفسه للشرطة بعد الهجوم على ألماني عضو في البرلمان الأوروبي

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ذكرت الشرطة الألمانية، أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما، سلم نفسه في أعقاب هجوم تعرض له ماتياس إيكه، وهو ألماني عضو في البرلمان الأوروبي.