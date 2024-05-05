أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن الميزانية العامة للمملكة في الربع الأول من هذا العام حققت إيرادات بلغت 4ر293 مليار ريال والمصروفات 8ر305 مليار ريال ، فيما بلغ العجز 4ر12 مليار ريال في الربع الأول من العام(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وكشفت البيانات أن الإيرادات النفطية بلغت 182 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت بيانات الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول أن إجمالي المصروفات بلغ 8ر308 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.

وبلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول العام حوالي 5ر111 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 9% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 3ر102 مليار ريال.

وحققت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 9ر181 مليار ريال مسجلةً ارتفاعا مقارنةً بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 6ر178 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2%.

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 8ر308 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 الذي بلغ فيه 9ر283 مليار ريال.

وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 حوالي 8ر1115 مليار ريال، منها 0ر665 مليار ريال دينا داخليا، و8ر450 مليار ريال دينا خارجيا.

كما أن المملكة لديها نسبة احتياطيات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.

وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 حوالي 4ر12 مليار ريال، مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 والذي بلغ حوالي 9ر2 مليار ريال.