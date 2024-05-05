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أكد مختار مختار، نجم الأهلي السابق، على أهمية التدوير لعناصر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مباريات الدوري استعدادًا لنهائي إفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على فضائية "المحور": " الأندية تقوم بالتحضير الجيد لمباريات الأهلي بشكل خاص، وبيكون ماتش الموسم بالنسبة لبعض الأندية".

أضاف: "الجونة فريق جيد وعلاء عبد العال له طريقته الخاصة والأهلي كان يعلم ذلك قبل خوض اللقاء".

أشار: "لاعبوا الأهلي صعبوا المباراة على أنفسهم، وكان لابد من تغيير تاو وحسين الشحات في الشوط الثاني، ولكن الشحات قدم مردود جيد في نهاية اللقاء وسيستعيد مستواه في الفترة القادمة".

أتم: "على كولر أن يقوم بتدوير اللاعبين من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، وأتمنى تتويج الأهلي باللقب".