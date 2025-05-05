وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد الإدارة الصحية ببنها

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية على المنشآت الصحية داخل إدارة بنها، حيث استهل جولته المرورية بتفقد المركز الطبي العام ببنها، وتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وانتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات المسائية ومكتب الصحة.



يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة عيادات الجلدية والجزام ببنها، كما تفقد قسم الجزام والذي يتضمن عيادات الكشف على مرضى الجزام وغرفة الغيار، وكذلك وحدة العلاج الطبيعي الخاصة بالمرضى، وتفقد عيادات كشف الجلدية، وقسم العلاج الطبيعي، ومخزن الدواء والصيدلية، واطمان أيضا على توافر كل الأدوية والمستلزمات.

كما تفقد وكيل الصحة بالقليوبية، مستوصف الصدر ببنها، حيث تأكد من الانضباط الإداري وتواجد الطاقم الطبي، كما تفقد العيادات المسائية، وكذلك عيادة العلاج الطبيعي والدرن، وذلك في حضور دكتور حاتم حجاج مدير مستوصف الصدر ببنها.

اختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بوروره والتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ووجود كاتب الصحة.