كيف تطورت جزيرة ألكتراز في كاليفورنيا على مدى العقود الماضية؟

يوم الأحد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيهه للحكومة بإعادة بناء وفتح سجن "ألكتراز" سيء السمعة، الذي جرى تحويله إلى مقصد سياحي في كاليفورنيا.

وخلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، مساء الأحد، كتب ترامب: "لفترة طويلة جدًا، عانت أمريكا من المجرمين الأشرار والعنيفين والمتكررين، الذين لن يساهموا أبدًا بأي شيء آخر غير البؤس والمعاناة. عندما كنا أمة أكثر جدية، في الماضي، لم نتردد في حبس أخطر المجرمين، وإبعادهم عن أي شخص يمكن أن يؤذوه. هذا ما يجب أن يكون عليه الحال."

وأضاف: "لهذا، اليوم، أوجه مكتب السجون، بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بإعادة فتح سجن ألكتراز الموسع والمعاد بناؤه بشكل كبير، لإيواء المجرمين الأكثر قسوة وعنفًا في أمريكا".

**ما هو ألكتراز؟

وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، ضم سجن ألكتراز سجناء بينهم عصابة آل كابوني قبل إغلاقه كسجن في عام 1963؛ بسبب تكلفة إدارته الباهظة، كما وجدت الحكومة الأمريكية أن "بناء مؤسسة جديدة أكثر فعالية من حيث التكلفة" من إبقائها مفتوحة.

وفي الأصل، كانت جزيرة ألكتراز موقعا لحصن عسكري في القرن الـ19. ووفقا للمكتب الفيدرالي للسجون، تم افتتاح "السجن ذي الحراسة الأمنية المشددة مع أقل الامتيازات" على الجزيرة في خليج سان فرانسيسكو عام 1934".

وأشار "أكسيوس" إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات فرار خلال فترة تشغيله على مدار 29 عاما، بالرغم من أن المكتب الفيدرالي للسجون يشير إلى أن خمسة سجناء كانوا مدرجين على أنهم "مفقودين أو افترض غرقهم".

ولم يتم تسجيل أي عمليات هروب ناجحة خلال 29 عامًا من عملها، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشير إلى أن خمسة سجناء تم إدراجهم على أنهم "مفقودون أو احتسبوا في عداد الغرقى".

والآن، تجتذب الجزيرة، التي تقع قرب جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، نحو 1.2 مليون زائر سنويا.

هذا ولطالما كان السجن كان جزءا من الخيال الثقافي، وكان موضوعا للعديد من الأفلام، من بينها "ذا روك"، بطولة نيكولاس كيج وشون كونري.

وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" الأمريكية أن إعداد السجن وفقا للمعايير الحديثة سيتطلب استثمارات ضخمة في وقت يغلق فيه المكتب الفيدرالي للسجون سجونا بسبب مشاكل تتعلق بالبنية التحتية.