ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.