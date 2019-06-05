ملك إسبانيا يجرى مباحثات مع قادة الأحزاب

بدأ ملك إسبانيا فيليب السادس اليوم الأربعاء مباحثات تستمر يومين مع قادة أحزاب سياسية، وذلك بعد شهر من إجراء انتخابات وطنية لم تسفر عن نتيجة حاسمة.

والتقى الملك اليوم بممثلي أحزاب برلمانية أصغر، وسوف يلتقى غدا الخميس مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز . ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك تكليف حزب العمال الاشتراكي، الذين ينتمى له سانشيز بتشكيل الحكومة.

وكان حزب العمال الاشتراكي هو الفائز الأكبر في الانتخابات التي أجريت في نهاية أبريل الماضي، ولكن بسبب حصوله على 8ر28% من الأصوات، لم يتمكن من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.

ومن المتوقع أن يسعى سانشيز لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الإقليمية الأصغر، ربما تشمل أحزاب انفصالية من كتالونيا.

ويذكر أن سانشيز كان يترأس حكومة أقلية منذ يونيو 2018، عندما أطاح بحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة. قد دعا لإجراء انتخابات بعدما سحب نواب كتالونيا دعمهم لمقترح الموازنة مطلع هذا الشهر.