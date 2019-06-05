توافد آلاف المصلين لآداء صلاة عيد الفطر بساحات الصلاة بالوادي الجديد

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أدى آلاف المصلين بالوادي الجديد صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز المحافظة الخمس، بالساحات والمساجد التي حددتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وسط أجواء يسودها الفرحة والبهجة.

وشهدت ساحة مركز شباب الخارجة أكبر ساحات الصلاة بالمحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وسط تكثيف أمني موسع، بجانب دعم من مرفق الإسعاف بسيارات طبية مجهزة.

وتوافد المصلين على 72 ساحة لصلاة عيد الفطر بمدن المحافظة الخمس منها 12 ساحة بالخارجة و34 ساحة بالداخلة و12 ساحة بالفرافرة و11 ساحة ببلاط و5 ساحات بباريس وجميع الساحات التي تم الإعلان عنها للصلاة مزودة بخطيب وإمام أساسي وآخر احتياطي، هذا إلى جانب 365 مسجدا حكوميا تم تجهيزهم لأداء الصلاة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.