المجلس العسكري بالسودان: قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه منظمة

صرح المجلس العسكري لانتقالي في السودان، مساء اليوم، بأن هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.

وذكر حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن هناك حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدفها إشاعة الأكاذيب وتلفيق التهم لتشويه سمعة قوات الدعم السريع.

وأعلن المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة بالخرطوم.

وتداولت أنباء، الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري أن الميدان مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.