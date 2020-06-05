وزير العدل ببرلين يؤكد على حرية الصحافة بعد اعتداء طال فريق تلفزيوني داخل محكمة

بعد تعرض فريق تلفزيوني تابع للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" لتهديد داخل إحدى المحاكم بالعاصمة، أكد وزير العدل بالولاية السيناتور ديرك بيرنت (حزب الخضر) على قيمة حرية الصحافة في المجتمع.

وقال بيرنت اليوم الجمعة إن هذه الحرية يجب حمايتها والحفاظ عليها، مضيفا القول: "من البديهي ضمان حرية العمل الصحفي داخل محاكمنا وحولها".

وكانت القناة أعلنت أمس الخميس أن فريقا تابعا لها تعرض للدفع بقوة على هامش تصويره لوقائع قضية مدنية بمحكمة الولاية، كما تعرض مراسل ومصور كاميرا إلى التهديد خلال إعدادهما تقريرا وتمت الإساءة إليهما وتوبيخهما، ودفع المصور بعنف، إلا أن أحدا لم يصب بجروح، حسب القناة.

وقالت صحيفة "تاجيستسايتونج" على نسختها الإلكترونية إن المعتدين ينتمون للمشهد اليميني.