تركيا: تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع في تركيا، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن التركية قامت "بتحييد" ما لا يقل عن أربعة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الإرهابيين تم تحييدهم" في عملية مدعومة جوا شملت مناطق هفتانين وأفاشين وزاب، بعد اكتشافهم من خلال أنشطة الاستطلاع والمراقبة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد مستمرة، دون توقف.

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى استسلام الإرهابيين المعنيين، أو قتلهم، أو أسرهم.

ووفقا للأناضول ، يتخذ حزب "بي كيه كيه" مناطق في شمال العراق ملاذا من أجل التخطيط لشن هجمات "إرهابية" داخل تركيا عبر الحدود.