ألمانيا ترحب بإنشاء بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان

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رحبت ألمانيا بإنشاء بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها "يونيتامس"، وأعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وذكرت الخارجية الألمان اليوم الجمعة أن مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع أمس إنشاء بعثة (يونيتامس) UNITAMS الجديدة بعد مفاوضات مكثفة تحت القيادة البريطانية والألمانية، وأن المهمة الجديدة ستدعم التحول الديمقراطي في السودان، وسترافق عملية السلام السودانيين وتساعد السودان على زيادة حشد الدعم الدولي.

وفي سياق متصل أفاد موقع الخارجية الألمانية اليوم بأن ألمانيا تقف إلى جانب السودان ففي 25 يونيو، ستستضيف ألمانيا مؤتمر شراكة رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة السودانية.

وأضاف أنه بموجب القرار 2524 ، أسس مجلس الأمن أمس (4 يونيو) بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان: بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان ( يونيتامس ) (UNITAMS). حيث يشكل تفويض سياسي واسع وقوي لدعم العملية الانتقالية في السودان.

وأشار إلى أنه تم تحديد أربعة أهداف استراتيجية للبعثه وهي دعم التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام السودانية الداخلية، وزيادة استقرار منطقة دارفور، والمساعدة في تعبئة المساعدات الدولية للسودان.