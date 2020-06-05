الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعزز مخزون اليورانيوم وتمنع الزيارات الميدانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها اليوم الجمعة، إن رفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالتحقيق في الأنشطة النووية السابقة المحتملة، يثير "قلقا كبيرا".

كما أفادت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها أن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم إلى ما هو أبعد بكثير من الفترة الزمنية التي حددها اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وطوال أكثر من أربعة أشهر، رفضت طهران تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين، يعتقد استمرار أعمال البحث والتطوير النووية السرية بهما.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى قد تحدث لأول مرة عن مماطلة إيران في أوائل مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، قالت إيران إنها مستعدة لتلبية طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجرد حل بعض الأسئلة القانونية، حسبما أفاد المدير العام جروسى اليوم الجمعة.