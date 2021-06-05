مجهول يحاول إضرام النار في معبد يهودي بجنوب ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض كنيس يهودي لمحاولة إضرام نار في واجهته الرئيسية بمدينة أولم الألمانية.

وأفادت شرطة مدينة أولم جنوبي ألمانيا، وفقا لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم السبت، بأن مجهولا حاول إضرام النار في واجهة المعبد اليهودي بالمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شاهد عيان رأى رجلا يسكب سائلا من زجاجة على واجهة المعبد، ثم أشعل النار.

وأوضح المتحدث أنه نظرا لأن الشاهد سارع إلى إبلاغ قوات الإطفاء، جرى إخماد النار سريعا؛ ما أسهم في قلة الأضرار التي وقعت في واجهة المعبد وفي إحدى النوافذ الزجاجية.

وتولى جهاز أمن الدولة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها محاولة لإضرام النار بشكل متعمد، وذكرت الشرطة أن التحقيقات تسير بوتيرة سريعة.

ولم تتحدد بعد قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأدان رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبيرغ فينفريد كيتشهمان محاولة إحراق المعبد.

بدوره، أعلن وزير داخلية الولاية توماس شتروبل أن إلقاء الأجهزة الحارقة على المعابد "مثير للاشمئزاز"، مؤكدا أن من سيحاول إضرام النار في بيوت العبادة سوف يواجه بكل صرامة وفق جولة القانون.

ووفقا لوزارة الداخلية، فقد تم تعزيز الحماية على المعبد، وسيتم فحص الوضع الأمني لبقية المعابد في الولاية.