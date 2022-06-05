المدرب الجديد لجلادباخ يرفض تحديد أهداف غير واقعية للفريق

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أكد دانيل فاركي المدير الفني الجديد لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أنه لا يرغب في وضع أهداف غير واقعية في الموسم الأول مع فريقه الجديد، ويتطلع للتعامل مع منصبه بتواضع.

وقال فاركي خلال مراسم تقديمه اليوم الأحد "عندما نتحدث عن الأهداف فعليك أن تتحلى بالصراحة والشفافية، كل الأمور لم تسر بسلاسة هنا في أخر 24 شهرا، وبالتالي سيكون من الخطأ تحديد أهداف غير واقعية".

وتولى فاركي المهمة خلفا لأدي هوتر الذي رحل عن منصبه في نهاية الموسم الماضي.

ووقع فاركي عقدا يمتد حتى 2025 مع جلادباخ، وذلك بعد رفض المدرب السويسري لوسيان فافر تدريب النادي، مؤكدا أنه لا يرغب في العمل مجددا في ألمانيا.

وأوضح فاركي "سعيد للغاية وفخور بقيادة هذا النادي الرائع، بوروسيا لديه تقاليد رائعة وجماهير مذهلة ويحظى بالأهمية لكثير من الناس".

ويرى فاركي أن جلادباخ لديه "هيكل جيد والكثير من الإمكانات كفريق" لكنه أعترف بأن بعض الأمور ينبغي تحسينها.

وأشار فاركي "بوروسيا استقبل الكثير من الأهداف في الموسم الماضي وهذا شيء علينا أن نعمل عليه".

وشدد فاركي على أنه لا يخشى "مما يقوله الناس عندما أدخل من الباب، ولكن مما يقولوه عندما أغادر".

وصنع فاركي أسمه في نوريتش سيتي الإنجليزي حيث صعد به مرتين للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2021.

وقال رولاند فيركوس المدير الرياضي لجلادباخ "الطريقة التي صعد بها دانيل مع نوريتش أقنعتنا به، لقد تميز فريقه بأسلوبه في كرة القدم".