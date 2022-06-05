 التعاون الإسلامي تدين بشدة الإساءة للرسول من قبل مسؤول هندي - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين بشدة الإساءة للرسول من قبل مسؤول هندي

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:43 م

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم.

وأشارت المنظمة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم".

وطالبت المنظمة، السلطات الهندية بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم- صلى الله وعليه وسلم- وعلى الدين الإسلامي وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها.

ودعت السلطات الهندية إلى ضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته، مطالبة المجتمع الدولي، لاسيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند.


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