المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة للأطفال ضمن أنشطة الموسم الصيفي

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، ورش للأطفال ضمن أنشطة الموسم الصيفى، وكان موضوع الورشة الأولى هو "إعادة التدوير للأفضل"، بالتعاون مع مبادرة "نيل مصر للتربية البيئية".

استهلت الدكتورة نيللى كمال الأمير مؤسس المبادرة، الورشة بتقديم عرض مبسط للأطفال عن مكونات البيئة المحيطة والمخاطر التى تتعرض لها من تلوث.

ومن جانبها، أوضحت عزة رزق، مسئولة القسم التعليمي بالمتحف، أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تعليم الأطقال القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والعالمية كقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامه والأخلاق البيئية، ومساعدة الطفل على إيجاد حلول للمشكلات البيئية المحيطة، مثل قضايا ترشيد استهلاك الخامات، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وأدوات صديقة للبيئة كالخشب وتعريف الطفل بحقوقه وواجباته تجاه البيئه المحيطة.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، إن هذه الورش الخاصة تأتى ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمى الذى يُحتفل به كل عام فى الخامس من يونيو، وأوصى بضرورة استمرار مثل هذه الأنشطة والورش الفنية خلال فصل الصيف لتشجيع الأطفال على اكتشاف أنفسهم ومواهبهم.

وأضافت فيروز فكرى، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أنه انطلاقا من دور المتحف القومى للحضارة المصرية الرائد فى اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، أقيمت ثانى ورش العمل لتعليم الأطفال كيفية تنفيذ وإخراج القصص المصورة تحت عنوان "حكايات وأساطير"، التى استهلت بتداول القصة والمتغيرات التى تطرأ عليها نتيجة تناقلها بين الأفراد.

كما تم إلقاء الضوء على قصة رادوبيس من الأدب القصصى، وقام بتنفيذ الورشة الفنان أحمد على توفيق مدرب رسوم أطفال، وهو فنان تشكيلى ومتخصص فى أعمال الرسوم المتحركة.

وأشارت فكري إلى أهمية الاحتفال بالمناسبات الدولية لتثقيف الأطفال والجمهور بأهمية القضايا ذات الصلة، وعلى أن يكون للمتحف دور تعليمي ترفيهي تفاعلي لمعالجة تلك القضايا ذات الاهتمام، وأن يصبح المتحف مركزا داعما لمواهب الأطفال واكتشافها وتنميتها.