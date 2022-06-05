الآثار: أسترددنا 29 ألف قطعة أثرية خلال الفترة الماضية

قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والعمل على استرداد ما تم تهريبه من الآثار المصرية خلال أكثر من قرنين من الزمان.

وأضاف عبدالجواد، في اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc" مساء اليوم السبت، أن الدولة نجحت في استرداد الكثير من القطع الأثرية المهربة، ومن أهمها استرداد 115 قطة من فرنسا العام الماضي و5000 قطعة في يناير الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية بحصيلة 29 ألف قطعة تم استردادها خلال الفترة الماضية.

وتابع أن سويسرا ممر للآثار المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، موضحا أن هناك تواصل من فترة إلى أخرى بين البلدين لرصد أي قطعة أثرية مصرية وتحريك عجلة استردادها.