محافظ قنا يشهد الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

شهد محافظ قنا أشرف الداودي الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا والذي تمت أقامته بقصر ثقافة قنا، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا والأنبا عماد نوئيل مطران ايبارشية طيبة والبحر الأحمر وقنا والأم كلارا كارمنيو الرئيسة الإقليمية للرهبنة على مستوى الجمهورية والسير كاترينا ثروت مديرية المدرسة وممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة وأولياء أمور الطلاب .

وقال محافظ قنا إن مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لها دور كبير فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة على مدار عقود طويلة وتخرج منها أجيال كثيرة من المتميزين في شتى المجالات بفضل وعي المدرسة الكامل بمصالح الطلاب والحرص على توفير جميع الوسائل الدراسية بأفضل شكل ممكن، مشيدا بمستوى إداراة المدرسة والمعلمين من التزام بنقل أفضل ما لديهم من علم إلى الطلاب من أجل تنشئة جيل متعلم واعى يتمكن من إحداث تغيير حقيقي في مستقبل مصر الغالية.

ومن جانبها، قدمت الرئيسة الإقليمية للرهبنة على مستوى الجمهورية شكرها لكل من قدم الدعم الراهبات الفرنسيسكانيات خلال الـــ ١٢٥ عاما الماضية والشكر بصفة خاصة لمحافظ قنا وجميع أولياء الأمور والعائلات الذين وضعوا ثقتهم في المدرسة.

كما أعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية على دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية وحرصهم علي الحضور والمشاركة في احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بعيدها الــ ١٢٥، مؤكدة أن الهدف الرئاسي للمدرسة هو غرس القيم والأخلاق في الطلبة والطالبات، مشيدة بالجهود الجبارة التي يبذلها الراهبات وأعضاء الهيئة التربوية والخدمات المعاونة لدعم العملية التعليمية بالمدرسة في أجواء تسودها المحبة والجو الأسري الوطيد.

يذكر أن الحفل شهد مجموعة من العروض الفنية والأغاني الوطنية والفقرات الموسيقية والشعرية التي قدمها طلاب المدرسة ونالت إعجاب جميع الحاضرين.