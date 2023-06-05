سابك السعودية تصدر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون لشركة تايوان للأسمدة

نجحت شركة "سابك للمغذيات الزراعية"، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 50.1% لشركة (سابك) السعودية، في إرسال أول شحنة تجارية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة تايوان للأسمدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، عن الرئيس التنفيذي لشركة "سابك للمغذيات الزراعية" المهندس عبدالرحمن شمس الدين قوله: "إن تصدير الأمونيا منخفضة الكربون يعكس التزام الشركة بتقديم حلول منخفضة الكربون لزبائنها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري في مجالات مختلفة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وحلول الأسمدة والكيماويات منخفضة الكربون".

وأشار إلى أن هذه الشحنة سبقتها أخريات إلى العديد من الأسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، في ظل تطلع الشركة لأن تصبح رائدة في سوق الأمونيا منخفضة الكربون".

وأضاف: "أن الشركة تتطلع إلى تحقيق التحول في أعمالها لتسهم في مواجهة التحديات العالمية الملحة من خلال الإدارة الفعالة للكربون"، موضحا أن استراتيجية النمو التي تنتهجها ترتكز على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي يهدف لإعادة الاستفادة من المنتجات المحتوية على الكربون على امتداد سلاسل القيمة.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تايوان للأسمدة الدكتور هوانج ياو سنج، إلى أن الشركة عكفت لسنوات على استكشاف جميع الحلول الممكنة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري، وأن وصول شحنة الأمونيا منخفضة الكربون هذه يعد إنجازا بارزا يجب الاحتفاء به.

وأكد أن توريد الأمونيا منخفضة الكربون للصناعات التحويلية بما في ذلك الأسمدة والمواد الكيماوية يعد أحد أفضل الحلول لتحقيق الحياد الكربوني، وأن شركته تعتز بمسئوليتها عن طرحها في السوق بوصفها المورد الرئيس للأمونيا في تايوان.

وكانت "سابك للمغذيات الزراعية" و(أرامكو السعودية) قد حصلتا في عام 2022 على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وإنتاج الهيدروجين النظيف من وكالة (تي يو في راينلاند)، وهي وكالة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

وتبرز الشحنة الأخيرة من الأمونيا منخفضة الكربون أيضا التزام شركة (سابك) بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.