مدرب بوركينا فاسو: سنقدم أفضل ما لدينا أمام مصر

أكد براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، صعوبة مواجهة الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مشددً على أن منتخب بلاده لا يعاني من أي أزمات قبل مواجهة مصر.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في كندا وأمريكا والمكسيك.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال براما تراوري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «المباراة صعبة بالتأكيد ومنتخب مصر الفريق المرشح الأول بالتأكيد في البطولة، سنقدم أفضل ما لدينا أمام منتخب مصر من أجل العودة بنتيجة إيجابية تعزز فرصنا في ترتيب المجموعة».

وأضاف: «هيرفي كوفي الحارس الأساسي جاهز للمباراة ولا يعاني من أي إصابة كما يتردد.. نملك لاعبين جيدين قد لايكونوا معروفين على المستوى الدولي وليسوا بمستوى محمد صلاح لكنهم يملكون الدوافع ونثق بهم كثيرًا».

وتابع: «تابعت نهائي الكونفدرالية وكذلك دوري أبطال إفريقيا وأعلم مدى حماس الجمهور المصري، لكننا نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الضغوط».

وأوضح: «أي مباراة إقصائية تكون صعبة، ولقاء الغد صعب للغاية علينا أكثر من منتخب مصر، بالأخص وهو يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكننا سنقدم أفضل شيئًا ممكنًا، وبعد مباراة مصر ستظل المنافسة قائمة وسنستطيع تقديم خلالها كل ما لدينا أيضًا».

وأتم: «لا توجد مشاكل بين الجهاز الفني واللاعبين والاختيارات التي تمت جاءت بناء على قناعات فنية».

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.