الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وكورسك وفورونيج

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وكورسك وفورونيج.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "دمرت واعترضت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 45 فردا عسكريا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.