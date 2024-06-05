تويوتا و4 شركات سيارات يابانية تعترف بالتلاعب في شهادات اختبارات سياراتها

كشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أن شركة تويوتا موتور و4 شركات سيارات يابانية أخرى وهي مازدا وياماها وهوندا وسوزوكي زورت نتائج اختبارات سياراتها واعترفت بذلك.

كما أشارت الوزارة إلى قيام تويوتا بتقديم معلومات خطأ أثناء اختبارات عوامل سلامة المشاة في 3 طرز حالية وهي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، واستخدمت سيارات اختبار معدلة أثناء اختبارات التصادم للطرز الأربعة السابقة.

في الوقت نفسه عدلت شركة مازدا برنامج التحكم في المحرك لكي تؤثر على نتيجة الاختبار وزورت نتائج اختبار التصادم. واعترفت ياماها وهوندا بالتلاعب في نتائج اختبارات الضجيج، في حين تلاعبت سوزوكي بنتائج اختبار نظام المكابح.

يذكر أنه تم اكتشاف هذه المخالفات خلال التحقيقات المستمرة التي تجريها الحكومة. وبعد ذلك أمرت السلطات اليابانية الشركات المتهمة بوقف بيع كل السيارات الحاصلة على شهادات مزيفة.

وردا على النتائج التي كشفتها وزارة النقل اليابانية أعرب أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة تويوتا عن أسفه بالانحناء بشدة والقول "كشخص مسؤول عن تويوتا جروب، أود تقديم خالص اعتذاري أنا أسف حقيقية"، مضيفا أن الشركة تتحرك لتصحيح الاتجاه بهدف الوقوف في الجانب الصواب للسلطات الرقابية في صناعة السيارات.

وقال تويودا "هناك حاجة للقيام بهذه الجهود باستمرار، وسيستغرق الأمر وقتا لكنني سأذهب بنفسي إلى أرض المصنع لتولي المسؤولية عن تحقيق هذا التقدم".