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شاهد.. احتفالات لسودانيين بعد اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 12:28 م

احتفل السودانيون في شوارع الخرطوم، بإعلان الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى التغيير على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، وذلك حسبما أفادت شبكة «إرم» الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ليباد، في وقت مبكر من اليوم، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

 

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