الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمناقشة آخر التطورات حول البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السفيرة الأمريكية لدى المنظمات الدولية في فيينا جاكي والكوت، طلبت عقد اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة تقريرها الأخير حول البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وأوضحت الوكالة الدولية أنها بصدد عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الاثنين الماضي أن مفتشيها أكدوا أن إيران تجاوزت الحد المسموح من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي تقرر في الاتفاق النووي لعام 2015.